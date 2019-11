"Al na enkele weken helemaal thuis in de vrijetijdseconomie"

Borgloon - Sinds enkele weken oefent Thomas Lantmeeters zijn eerste volwaardig job uit. Als mede-initiatiefnemer van Café Coureur in Borgloon ontvangt hij fietstoeristen voor een unieke beleving. “Het wordt heel snel duidelijk of je in de wieg bent gelegd voor dit beroep”, zegt hij. “Als je de drive hebt om het de gasten zo goed mogelijk naar hun zin maken, geraak je snel gehecht aan deze sector.”

“Café Coureur is ontstaan als bescheiden wielercafé en merchandisingshop, die we pas hebben omgebouwd tot een volwaardig belevingscentrum voor fietsers”, vertelt Thomas Lantmeeters.

“De horeca-activiteiten zijn daar een onderdeel van om de ervaring van onze bezoekers compleet te maken. Zo bieden we nu ook hotelfaciliteiten en een restaurant aan. We organiseren ook allerlei activiteiten en spelen in op het ruime aanbod voor fietstoeristen hier in Haspengouw.”

Puzzelstukjes

Thomas is handelingenieur van opleiding. Slechts zelden leiden die studies tot een job in de horeca of toerisme. “Ik heb mijn opleiding vooral gekozen om later invulling te geven aan de ambitie als ondernemer”, zegt hij. “Ik wou vooral de financiële en economische knowhow hebben om ergens als mede-eigenaar in te kunnen stappen. De sector op zich had toen nog geen belang, maar de horeca had ik zeker niet op voorhand uitgesloten.”

“Ik heb altijd veel energie gekregen van dienstverlenende taken. Ik zocht een job waarin ik door goede klantenservice te leveren het verschil kon maken. En dan zit je in het toerisme en de horeca natuurlijk op de juiste plaats. Toen zich de opportuniteit voordeed om samen met mijn vader, Peter Croonen en Bart Gregoor in dit project te stappen, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld. Alle puzzelstukjes vielen netjes samen. Bijkomend element was dat ik altijd heel sportief ben geweest. Gezondheid, verzorging en techniek om vooruit te geraken hebben me altijd geïnteresseerd.”

