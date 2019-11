Brandstichting Bilzen: parket opent onderzoek naar racistische reacties op sociale media

Bilzen - Het Limburgse parket heeft een onderzoek geopend naar de racistische reacties en filmpjes in de nasleep van de brand in het nieuwe asielcentrum in Bilzen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Onbekenden stichtten zondagavond brand in de gebouwen van het voormalig woon-zorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen, waar er plannen waren voor een asielcentrum voor 140 personen. De materiële schade is groot.

Op sociale media circuleerden allerlei bedenkelijke uitspraken, die mogelijk een inbreuk vormen op de antiracismewet. Er waren tegen de komst van het asielcentrum al twee protestacties gehouden.

De lokale politie van zone Bilzen-Hoeselt-Riemst start daarom in opdracht van de onderzoeksrechter een onderzoek naar die reacties. “Inbreuken op de antiracismewet en de antidiscriminatiewet zijn strafbaar en wie hierop een inbreuk pleegt, riskeert dus ook vervolging”, stelt woordvoerder Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket.

Overtreders riskeren celstraffen van een maand tot een jaar en geldboetes tot 1.000 euro. Er kan ook een procedure tot strafbemiddeling worden opgestart.

De politie zal nu de duizenden reacties op sociale media screenen om uit te maken welke in aanmerking komen voor vervolging.