Dorp in rep en roer nadat dominee getrouwde vrouw zwanger maakt: "Een grove zonde"

De Nederlandse gemeente Veenendaal, in de provincie Utrecht, staat in rep en roer nu dominee Kees Stam (60) geschorst is. Hij heeft een “grove zonde begaan”, klikt het officieel. Maar binnen de kerkgemeenschap weet iedereen dat de dominee een getrouwde vrouw zwanger heeft gemaakt.

Dominee Kees Stam (60) uit Veenendaal is op non-actief gezet binnen de protestantse kerkgemeenschap in Veenendaal. De man was er nochtans erg graag gezien en lokte opnieuw volk naar zijn zondagsvieringen. Toen het nieuws tijdens de zondagsviering bekend werd gemaakt, vloeiden er hier en daar zelfs tranen.

Het classicaal college voor het opzicht van de classis Noord-Holland en Utrecht oordeelde donderdag dat Stam zich schuldig heeft gemaakt aan “veronachtzaming van het ambt”. Op grond daarvan wordt hij met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd geschorst. Hij behoudt wel zijn loon.

Geruchtenmolen

In Veenendaal liepen al langer geruchten over de vermeende relatie die de dominee had met een getrouwde vrouw, zelf ook lid van de kerkgemeenschap. Toen de vrouw, die veel jonger is dan de dominee, zwanger werd begon de geruchtenmolen pas echt op gang te komen.

Uiteindelijk stapte Kees Stam zelf naar zijn kerkelijke oversten en biechtte hij zijn relatie op. En gaf hij ook toe dat hij de vader was van het kind. Binnen de protestante kerk kunnen dominees huwen, maar een buitenechtelijke relatie met een getrouwde vrouw die bovendien veel jonger is, dat ging toch een stap te ver. Nu is hij dus tijdelijk uit zijn ambt ontzet en keert hij zeker niet meer terug naar zijn parochie.