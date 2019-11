Zware verkeersagressie: heethoofd trapt andere bestuurder tegen de grond met spectaculaire karatetrap

Een automobilist heeft een zwaar geval van verkeersagressie kunnen vastleggen met zijn dashcam. Toen hij op weg naar zijn werk in een file verzeild raakte, zag hij tot zijn verbazing hoe twee mannen het met elkaar aan de stok kregen. De man in het blauwe kostuum haalde tijdens de confrontatie zelfs een stevige karatetrap boven die zijn tegenstrever prompt tegen de grond deed vallen. Wat de aanleiding was van het gevecht, maken de beelden niet duidelijk.