Beelden opgedoken van ‘Napoleon’-professor (63) die lichaamsdelen van studente dumpt

Het Russische gerecht heeft maandag beelden vrijgegeven van Oleg Sokolov (63) die plakband koopt in een winkel en even nadien een zak dumpt in de Mojka. Naar verluidt zaten lichaamsdelen van de jonge vrouw Anastassia Jesjtsjenko (24) in de zak. De prominente historicus heeft intussen bekend dat hij de studente, waarmee hij een relatie had, doodde en aan stukken sneed. Hij blijft in de cel in afwachting van zijn proces.

LEES OOK. Dronken geschiedenisprofessor (63) uit rivier gered, maar zaak krijgt macabere wending: armen van studente (24) in rugzak gevonden

Oleg Sokolov barstte in tranen in uit de rechtbank toen hij de moord op de jonge studente bekende. De verdachte verklaarde dat hij al drie jaar een relatie had met Jesjtsjenko, maar dat ze ruzie kregen “uit jaloezie”. Tijdens zijn warrige verklaring over de gebeurtenissen de dag dat hij de vrouw doodde, bleef de man echter erg vaag.

Sokolov had de rechtbank van Sint-Petersburg gevraagd om onder huisarrest vrijgelaten te worden in afwachting van zijn proces. De rechter ging echter niet in op de vraag en beval maandag dat de professor de komende twee maanden in voorhechtenis moet blijven tot hij weer voor de rechtbank moet verschijnen.

