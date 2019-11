U bent het misschien al vergeten. Nieuws gaat snel en voetbalnieuws nog sneller. Ik blijf ze maar terugzien. Die goal van Standard tegen Frankfurt. Lestienne die scoort in de 94ste minuut.

Hij deed waar velen van dromen. Scoren voor een bomvol stadion in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. Het was ook mijn meisjesdroom. Ik had hem bijna verwezenlijkt. Ik ging alleen op doel af. Een ...