Op vrijdag 22 november staat de West-Vlaamse derby tussen Club Brugge en KV Oostende op het programma in de Croky Cup. Het gaat niet zo geweldig met de Kustboys, die op twee na laatste staan in de competitie terwijl blauw-zwart pas afgelopen weekend zijn eerste nederlaag leed. KVO zet daarom alle middelen in om te overleven in de beker, zo ook ambassadeur Sebastien Dewaele.