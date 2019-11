Vader scheert negenjarig dochtertje kaal omdat ze bijbeltekst niet correct overschrijft

Een Nederlandse man uit Den Haag is veroordeeld omdat hij zijn negenjarige dochtertje volledig kaal heeft geschoren. Reden? Ze had een bijbeltekst niet goed overgeschreven.

De man en de moeder van het meisje zijn uit elkaar, hij zag zijn dochtertje eens in de twee weken, zo meldt het AD. Als “huiswerk” had hij haar in de zomer van 2018 opgedragen om een tekst uit het Oude Testament over te schrijven. Toen ze dat volgens hem niet goed gedaan had, pakte hij een tondeuse en schoor hij haar kaal. Ze zou zich daarbij “niet verzet hebben”, beargumenteerde de man. “Dit is een geval van ernstige kindermishandeling”, vond de Nederlandse officier van justitie echter. “Iemands haren afscheren is zo vernederend.”

Het meisje volgt ondertussen therapie en heeft haar vader sinds het gebeuren niet meer gezien. Ze heeft aangegeven nog steeds bang voor hem te zijn. “Uw dochter moet zich veilig voelen. Dit is werkelijk ongelofelijk. Dit is godgeklaagd”, zo oordeelde de rechter. De man kreeg een taakstraf van dertig uur opgelegd. Ook moet hij zijn dochter 1.750 euro schadevergoeding betalen. Hij hoeft niet naar de gevangenis, omdat hij al in voorarrest gezeten heeft.

Naar eigen zeggen wil de man “een goede vader zijn” voor de zeven kinderen die hij bij drie vrouwen heeft.