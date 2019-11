Graspop maakt 74 (!) nieuwe namen bekend voor Graspop Metal Meeting 2020

Iron Maiden en Judas Priest waren al bekendgemaakt, maar nu hebben de organisatoren van Graspop Metal Meeting (GMM) voor de 25ste editie nog eens 74 namen vrijgegeven van bands die volgend jaar afzakken naar de Stenehei in Dessel. Daaronder Korn, Deep Purple, My Dying Bride en The Offspring.

GMM 2020 vindt plaats in het derde weekend van juni 2020. Voor de jubileumeditie komen er vier volwaardige festivaldagen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Er zullen meer dan 120 bands optreden op de beide hoofdpodia, de Marquee, de Red Bull Metal Dome en de Jupiler Stage.

Iron Maiden zal mainstage 1 afsluiten op donderdag 18 juni. De Britse band houdt halt op de Stenehei tijdens de laatste etappe van hun ‘Legacy Of The Beast’-tournee.

Judas Priest is op zaterdag 20 juni de afsluiter.

Komen ook:

Disturbed, Alter Bridge, Deftones, Mercyful Fate, Foreigner, Powerwolf, Alestorm Heaven Shall Burn, Airbourne, Alcest, Alestorm, Alter Bridge, Amorphis, Anathema, Anti-Flag, August Burns Red, Babymetal, Battle Beast, Beyond The Black, Body Count Ft. Ice-T, Boston Manor, Bury Tomorrow, Chelsea Grin, Creeper, Deez Nuts, Deftones, Dimmu Borgir, Disillusion, Disturbed, Dog Eat Dog, Dool, Down, Dream State, Dying Fetus, Enter Shikari, Exciter, Fields Of The Nephilim, Foreigner, Fu Manchu, Gaahls Wyrd, Good Riddance, Heathen, Heaven Shall Burn, High On Fire, In Extremo, Kadavar, Killing Joke, Killswitch Engage, Lagwagon, M.O.D., Mayhem, Me And That Man, Mercyful Fate, Mispyrming, Motionless In White, Naglfar, Obituary, Of Mice & Men, Opeth, Our Survival Depends On Us, P.O.D., Paradise Lost, Powerflo, Powerwolf, Sacred Reich, Sepultura, Shvpes, Silverstein, Slapshot, Soen, Steel Panther, The Great Old Ones, The Vintage Caravan, Thunder, Tribulation, Vltimas, Wayward Sons en Wednesday 13.

De ticketverkoop start op vrijdag 15 november om 10 uur via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.