Eerste sneeuw in het zuiden van het land

Vanmiddag vielen in het zuiden van België de eerste sneeuwvlokken van de winter. Vooral boven de 500 meter hoogte was er sneeuw te zien en op Baraque Michel zou er zelfs al een heus sneeuwdek liggen. Ook later op de dag waren er nog verschillende sneeuwbuien te vinden in Wallonië.

Het KMI en ook NoodweerBenelux hadden de sneeuw gisterenavond al voorspeld. “Bijna alle weermodellen voorzien morgenochtend lichte sneeuwval boven ongeveer 500 meter in de Ardennen. Daarbij kan er tijdelijk een sneeuwlaagje gevormd worden. Mogelijk ligt er op Signal de Botrange zelfs eventjes 2-3 cm sneeuw”, schreef NoodweerBenelux op Twitter. En vanmiddag was het zover. De bovenlucht was effectief koud genoeg waardoor de regen veranderde in smeltende sneeuw.

Ook de rest van de week voorspelt het KMI sneeuw in de Ardennen en vrijdag kan dat ook het geval zijn op lagere hoogte zijn.