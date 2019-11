Nederlands datingprogramma onder vuur nadat kandidaat “wil knuffelen”

Een Nederlandse datingshow ligt onder vuur nadat een van de kandidaten te ver ging in bed. Een zeker Steve ging bij een meisje in bed liggen en begon haar te “knuffelen”. Maar het meisje maakte verschillende keren duidelijk dat ze daar geen zin in had. De programmamakers krijgen nu commentaar omdat ze het fragment uitzonden en zo de situatie normaliseren.

In het Nederlandse datingprogramma De Villa matcht een computer verschillende vrijgezellen aan elkaar die daarna de kans krijgen om elkaar in een luxueuze villa beter te leren kennen. Het programma zoek zo een antwoord op de vraag: kan een computer relaties voorspellen?

Deelnemer Steve ging onmiddellijk aan de slag en kroop in bed bij Julia, zijn potentiële match. Hij begon al snel haar te betasten onder de lakens, maar het meisje protesteerde. “Nee, jongen. Stop ermee”, klonk het. Ze weerde hem zelfs af, maar Steve gaf niet zomaar op. “Hij kwam op me zitten en wilde knuffelen en kusjes geven. Ik hou daar niet van, toch niet zo snel”, zei Julia achteraf. Maar Steve zag de situatie anders en vond het een “supergezellige avond.” De reactie van Julia vindt hij flink overdreven. “In mijn ogen is ze een dramaqueen, doe eens normaal.”

Op de beelden komt heel wat commentaar. Op sociale media regent het negatieve commentaren. En ook de programmamakers krijgen heel wat reacties. Door het fragment uit te zenden normaliseren ze de situatie en daar zijn heel wat mensen niet over te spreken. Volgens sommigen is er zelfs sprake van aanranding.

Oké, dus die gast komt haar aanranden in haar eigen bed, hij noemt dit 'knuffelen', zij zegt dat ze dat niet wil en niet verder wil met hem, en dan noemt hij haar een 'drama queen'. En een heleboel televisiemakers hebben hier gewoon bij staan kijken. https://t.co/wuTHQa6TXX — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) 11 november 2019

bekijk ook

‘Meest sexy weervrouw’ confronteert man die opname van haar billen maakt: “Sommige dingen hoor je niet te filmen”

Instagram onder vuur nadat foto’s van gruwelijke moord op tiener (17) urenlang online blijven