Nederlandse politie op zoek naar “man met Vlaams accent” die 63-jarige conductrice bewusteloos sloeg

Antwerpen - Het Nederlandse opsporingsprogramma Bureau Brabant heeft beelden verspreid van een gewelddadige aanval op een conductrice in het station van Breda. Een man met een Vlaams accent sloeg de vrouw daar bewusteloos nadat ze zijn kaartje had geweigerd.

Het incident deed zich voor op zaterdag 28 september tussen 18.20u en 18.25u. Op de internationale trein van Brussel naar Amsterdam had een 63-jarige conductrice een reiziger gecontroleerd. Zijn kaartje bleek niet te kloppen, dus wees ze hem daarop. De passagier was verbaal agressief geworden en om de discussie te beëindigen had de conductrice hem gezegd dat hij in Breda een nieuw kaartje kon kopen.

Toen de conductrice in Breda even uitstapte voor een korte pauze, liep de man vlak achter haar. Uit het niets haalde hij zwaar uit en gaf hij de vrouw een vuistslag op het hoofd. De vrouw viel bewusteloos op de grond. Een omstaander probeerde de agressieveling nog te tackelen, maar hij kon de roltrap af sprinten en ontkomen.

Bekijk hieronder de reportage:

Video: Omroep Brabant

De politie is nu op zoek naar de dader. “Het is een licht getinte man met een Vlaams accent”, zegt Willem Van Hooijdonk van Bureau Brabant. “Hij is klein van gestalte, rond de 1,65 meter, en heeft kort donker haar dat opgeschoren is aan de zij- en achterkanten. Hij droeg een witte trainingsvest en een zwarte broek.”

Ondertussen kreeg de politie één bruikbare tip binnen, meldt Omroep Brabant. Daarin werd de naam van de mogelijke dader genoemd. Het slachtoffer stelt het goed.