Uber-topman noemt moord op Khashoggi “foutje”

De moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi is “een vergissing”. Dat zei Uber-topman Dara Khosrowshahi tijdens een interview aan de Amerikaanse nieuwssite Axios. Een ongelukkige uitspraak waar hij zich nu voor verontschuldigt.

De topman van de taxi-app Uber vergeleek de foltering en de dood van Khashoggi met een dodelijk auto-ongeluk dat werd veroorzaakt door een zelfrijdende Uber in 2018. “Het is een serieuze fout. Wij hebben ook fouten gemaakt, met zelfrijdende auto’s. We proberen dat goed te maken, maar mensen maken fouten. Dat betekent niet dat ze nooit kunnen worden vergeven.” Pittig detail: Saudi-Arabië behoort tot de vijf grootste aandeelhouders van Uber. Wanneer de interviewer hem confronteert met de conclusies van de geheime dienst CIA, dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman betrokken was bij de moord, beweert Khosrowshahi dat hij daar niet van op de hoogte was. “Dat heb ik niet gelezen. Saudi-Arabië is een goede partner voor ons bedrijf. Iedereen die dat wil, kan in ons investeren.”

Khosrowshahi, die was aangesteld om meer rust te brengen binnen het bedrijf nadat de vorige CEO Travis Kalanick de ene na de andere controverse veroorzaakte, trekt intussen zijn woorden terug. In een bericht op Twitter verontschuldigt hij zich voor zijn uitspraken. “Wat Jamal Khashoggi is overkomen valt niet te vergeven. Ik zat fout toen ik het een vergissing noemde.”