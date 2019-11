Standard-voorzitter Venanzi wil andere verdeelsleutel voor nieuw mediacontract: “Grote clubs moeten meer tv-geld krijgen”

Bruno Venanzi gooit een steen in de kikkerpoel. De Standard-voorzitter wil meer tv-geld voor de grote clubs. Het televisiecontract, straks het mediacontract, moet voor het einde van dit seizoen worden heronderhandeld.

“Ik vind dat de grote clubs meer moeten krijgen dan nu het geval is”, aldus Bruno Venanzi. “Er moet een verdeling komen op basis van het aantal abonnees, supporters, de aanwezigheid op sociale media, in de reguliere media, onze sportieve prestaties zijn beter,... dat lijkt me niet meer dan logisch. Nu hebben we niet eens het dubbele van wat zogenaamd kleinere clubs krijgen. Dat terwijl wij zwaar investeren en andere clubs dat minder doen. Onze exposure is ook veel groter.”

Dat sommige clubs in buitenlandse handen zijn, is onder meer Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe een doorn in het oog. Sommige buitenlandse eigenaars zijn rijker dan Belgische, maar steken geen euro in de club.

“Dat wil ik niet eens als argument gebruiken”, zegt Venanzi. “Dat is doorgaans heel flou. Er zijn andere criteria genoeg. Als de verdeling van het tv-geld niet meer proportioneel de populariteit van de clubs gebeurt, dan zal ik vechten voor andere middelen. Club Brugge, Anderlecht en Standard zijn de drie grootste clubs van België. Iedereen weet dat Standard-Anderlecht veel meer tv-kijkers aantrekt dan Waasland-Beveren-Eupen of Cercle-Moeskroen. Wij hebben 23.000 abonnees, er zijn clubs die amper 2.000 abonnees hebben. Ik wil niet tien keer meer dan die clubs, maar meer dan het dubbele zou toch wel mogen.”

CL-geld verdelen

Nog meer geld naar de grote clubs maakt het verschil tussen G5 en de K11 natuurlijk nog groter.

“Ik ben voor solidariteit en om het verschil niet te groot te laten worden, is er een oplossing”, weet Venanzi. “Van het geld dat de Belgische deelnemers aan de groepsfase van de Champions League van de UEFA krijgen, moet 5 à 20 procent naar de andere clubs gaan. Daar gaat het immers om heel grote bedragen en als een club drie keer op rij aan de CL deelneemt, krijgen we toestanden zoals met Bayern München of Juventus die altijd maar weer kampioen worden. Om dat te vermijden dient het geld van de Champions League voor een gedeelte te worden herverdeeld.”