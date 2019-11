Burger King lanceert alternatief voor de vleesburger, maar proeft de Vlaming het verschil? Wij deden de test

Primeur in Burger King: sinds vandaag heeft de Amerikaanse fastfoodketen een plantaardige ‘hamburger’ in het aanbod zitten. In de Rebel Whopper zit geen greintje vlees, wel soja, tarwe, plantaardige olie en kruiden. Enkele vaste en sporadische klanten deden voor ons de test: is het een waardig alternatief voor de originele Whopper met vlees?