Standard is geen fan van de BeNe-Liga: “Liever tegen Marseille dan tegen Feyenoord”

Ook Standard is betrokken bij de besprekingen over de BeNe-Liga. Voorzitter Bruno Venanzi loopt evenwel niet over van enthousiasme.

“We zitten erbij om te zien wat er van kan komen”, aldus Venanzi. “We willen erbij betrokken worden. Ik moet echter zeggen dat ik met Standard liever tegen Marseille zou spelen dan in Breda of tegen Feyenoord. Wij zijn in Wallonië meer op Frankrijk gericht. We zien wel, het is hoe dan ook op korte termijn niet te realiseren.”

“Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge, nvdr) heeft met zijn verklaringen alles in een stroomversnelling willen laten komen. Dat is zijn stijl. Ik ben voorstander van elke verbetering van ons voetbal en als het op die manier kan, is dat goed maar er zijn nog heel veel hindernissen. Ik zeg maar: hoe gaat de UEFA de Europese tickets verdelen? Vanaf het moment dat we als Belgische clubs daarop moeten inleveren, haken wij af. Dat gaat niet eens om financiën alleen. Europees voetbal is veel te belangrijk voor de uitstraling van onze club en voor de valorisatie van onze spelers. Bij de Nederlandse clubs voel ik niet hetzelfde enthousiasme als bij Bart Verhaeghe.”