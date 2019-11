Nederlandse rechter beslist: edelherten mogen niet langer afgeschoten worden

In het Nederlandse Oostvaardersplassen mogen dan toch geen edelherten meer afgeschoten worden. Dat heeft een rechter dinsdag beslist. De rechtszaak rond de edelherten loopt al jaren en kon ook in ons land op heel wat reacties rekenen.

Na enkele zachte winters ging het aantal edelherten de laatste jaren de hoogte in. Maar toen werd het vorig jaar erg koud en kwamen zo’n 3.000 dieren om van de honger. Die massale sterfte wou de provincie Flevoland nooit meer meemaken. De Nederlanders wilden niet langer toekijken hoe de dieren allemaal sterven van de honger. Daarom maakten ze een afschietplan. Ze gingen het aantal edelherten van 1.500 terugbrengen naar 490 in het belang van de natuur in de Oostvaardersplassen. Op die manier wou de provincie het natuurlijk evenwicht in de omgeving herstellen.

Maar milieuorganisaties gingen daar tegenin en stapten naar de rechtbank. Dinsdag oordeelde die dat het aantal van 490 herten onvoldoende gemotiveerd was en dat het niet duidelijk was dat het afschieten van de herten ook effectief goed zou zijn voor de natuur. Door de beslissing mogen er vanaf dinsdag per direct geen herten meer afgeschoten worden.

