Red Flames-bondscoach yves Serneels geeft vertrouwen aan elftal dat in Kroatië vlot ging winnen

Bondscoach Ives Serneels voert dinsdagavond in Leuven in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen op de vierde speeldag in groep H geen wijzigingen door in het elftal dat vrijdag vlot met 1-4 ging winnen in Kroatië.

De bondscoach verklapte maandag al vooral tevreden te zijn met de manier waarop er in Kroatië gewonnen werd en geeft dan ook het vertrouwen aan dat elftal. Doelvrouw Evrard krijgt zo voor zich Philtjens, in Kroatië nog goed voor twee treffers, Biesmans, De Neve en Deloose. Op het middenveld vinden we Vanhaevermaet, Missipo en De Caigny terug, voorin gaan Dhont, aanvoerster Tessa Wullaert en Janice Cayman op jacht naar doelpunten tegen het nietige Litouwen.

Voor de aftrap worden de bondscoach en Cayman nog in de bloemetjes gezet voor hun honderdste wedstrijd bij de nationale ploeg. Serneels vierde die mijlpaal in Kroatië al, terwijl Cayman in Leuven tegen Litouwen haar honderdste cap pakt.

Mits een zege tegen de nummer 107 op de vrouwenranking sluiten de Red Flames het jaar na het missen van het WK in schoonheid af. Na drie speeldagen staat er het maximum van negen punten op de teller, al worden beide duels tegen het sterke Zwitserland komend jaar nog gespeeld.