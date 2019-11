Politie doet oproep tot getuigen nadat 14-jarig meisje tijdens het joggen werd verkracht

Hasselt - Het parket van Limburg heeft dinsdag een oproep tot getuigen gedaan in het VTM-programma Faroek om een verkrachter te ontmaskeren. De man randde in de zomer van vorig jaar een 14-jarige meisje aan in het Beukenhof in Sint-Lambrechts-Herk.

Het meisje was aan het joggen in het park toen ze plots een hand op haar buik en om haar mond voelde. Ze dacht dat hij haar ging kidnappen, maar verkrachtte haar en liep weg. Het meisje ging daarna naar huis, maar durfde niet over het voorval te praten. “Het was vakantie en ik wilde het niet verpesten. Ik vond het al stom dat het mij was overkomen. Ik dacht dat ik het wel zou vergeten, maar zoiets vergeet je niet”, zei het meisje. Ze ging daarom samen met haar moeder aangifte doen. Doordat het incident van vorig jaar dateert, waren er geen materiële bewijzen meer. Maar het meisje kon wel een duidelijke beschrijving van de dader geven. De politie roept nu op om de getuigenis van het meisje zo veel mogelijk te delen.