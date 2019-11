Eric Gerets is van de partij voor viering van 100ste interland van bondscoach Ives Serneels en Red Flame-icoon Janice Cayman

Voor de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Litouwen op de vierde speeldag in groep H zijn bondscoach Ives Serneels en aanvalster Janice Cayman (Olympique Lyon) in de bloemetjes gezet voor hun honderdste cap bij de nationale ploeg.

Serneels vierde die mijlpaal in Kroatië al, terwijl Cayman in Leuven tegen Litouwen haar honderdste cap pakt. Voor de bondscoach was niemand minder dan Eric Gerets naar Den Dreef afgezakt. De Leeuw van Rekem was coach van Serneels bij Lierse toen in 1997 de landstitel veroverd werd. Cayman kreeg een attentie van Roberto Martinez, bondsvoorzitter Mehdi Bayat en CEO Peter Bossaert.

De Red Flames kregen overigens een primeur, want zij mogen dinsdagavond als eerste aantreden in het nieuwe shirt van de nationale ploegen. De Rode Duivels moeten nog een weekje wachten, tot de thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in hun kwalificatiepoule. Zaterdag in Rusland zal er dus nog in het ‘oude’ shirt gespeeld worden.