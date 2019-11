Invallende lerares onmiddellijk ontslagen wanneer ze leerlinge (15) in elkaar slaat

Een Texaanse leerkracht is vorige week vrijdag gearresteerd en onmiddellijk ontslagen omdat ze een leerlinge (15) brutaal in elkaar heeft geslagen. Voor nog onbekende redenen sloegen de stoppen van Tiffani Shadell Lankford (32) door tijdens een rumoerige Spaanse les. Ze vierde haar woede bot op de jonge vrouw met meerdere vuistslagen. Lankford wordt aangeklaagd voor mishandeling en het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Ze riskeert een celstraf van twee tot twintig jaar.

Tiffani Shadell Lankford viel sinds eind augustus al voor de achttiende keer in voor een afwezige leerkracht in de Lehman High School in het Texaanse Kyle. Afgelopen vrijdag liep het echter fout: tijdens een chaotische les greep ze plots een vijftienjarige leerlinge vast en sloeg het meisje brutaal tegen de grond. De jonge studente kreeg ook nog een fikse schop toen ze al op de vloer lag.

De drieste aanval werd door de andere studenten gefilmd en gingen als een lopend vuurtje rond op sociale media. De schooldirectie greep dan ook onmiddellijk en stuurde vrouw de laan uit. “Dergelijk gedrag wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd”, aldus een open brief die de directie via Facebook de wereld instuurde. “Ze werd ook gearresteerd door de sheriff en riskeert mogelijk strafrechtelijke vervolging.”

De beelden van de aanval en de brief van de directie lokten heel wat reactie uit bij ouders van leerlingen en bij gebruikers op sociale media. “De volledige klas was zwaar onder de indruk”, schreef een ouder. “Ik hoop dat ze de nodige bijstand zullen krijgen. Ik hoop maar dat het meisje in kwestie niet zwaargewond raakte.”

Volgens de familie van het slachtoffer hield het meisje zware verwondingen over aan het incident. Ze zou ook last hebben van epileptische aanvallen, maar het is niet duidelijk of dat het gevolg is van de klappen die ze moest incasseren. De zaak wordt verder onderzocht door de ministerie van onderwijs van Texas.