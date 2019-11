Man en vrouw zwaargewond bij ongeval met verhakselaar in Meulebeke

Meulebeke - Een vrouw raakte dinsdagavond erg zwaargewond bij een ongeval met een verhakselaar in Meulebeke. Ze kwam met haar beide armen in de machine terecht en zat drie kwartier gekneld. Haar man, die ook gewond raakte, belde de hulpdiensten.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur langs de Oude Pittemstraat in Meulebeke, bij het domein van Guido Crop. De bewoner zelf was niet thuis, maar in aanpalende weides zijn al een hele poos tuinaannemers aan de slag met het weghalen van grote sparrenbomen.

Een man en een vrouw uit Meulebeke waren toen het donker werd nog bezig met een tractor en een verhakselaar. Ze hadden al heel wat bomen verhakseld toen het plots om een of andere reden toch verkeerd liep. De vrouw raakte daarbij het ernstig gewond. Haar beide armen werden via een soort groot tandwiel meegesleurd in de machine. Ook de man raakte gewond, maar hij slaagde er toch nog in de hulpdiensten te verwittigen.

Toen ook de brandweer ter plaatse werd gevraagd, lag hij op de grond. Hij kon snel en bij bewustzijn worden weggebracht naar het ziekenhuis. Zijn vrouw daarentegen zat zwaar gekneld. De brandweer moest extra materieel laten komen om haar los te krijgen. Pas na zo’n driekwartier lukte dat.

De cilinder waar de armen van de vrouw waren achter gedraaid moest volledig worden ontmanteld. De tuinaanneemster was nog bij bewustzijn, maar was er heel erg aan toe. Hoe het ongeval kon gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. De machine lag in ieder geval stil toen de hulpdiensten aankwamen. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen. Het duurde nog tot ‘s avonds laat vooraleer het onderzoek ter plaatse was afgerond.