Politiek verhoogt druk op De Lijn: uitblijven minimale dienstverlening kan topman Kesteloot de kop kosten

“We communiceren goed via onze website en app over welke lijnen wel en niet rijden.” Met die mededeling probeerde directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot gisteren nog de schade te beperken. De werkelijkheid is echter dat niemand bij De Lijn kan inschatten hoeveel bussen en trams vandaag zullen rijden. “Dit wordt stilaan onhoudbaar.”