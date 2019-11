Red Flames profiteren van gigantische blunder: kandidaat voor owngoal van het jaar?

De Red Flames staan bij de rust van het EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen op een 3-0-voorsprong. Tine De Caigny scoorde twee keer voor onze nationale voetbalvrouwen. Tussendoor scoorde de Litouwse Algimante Mikutaite een onwaarschijnlijk eigen doelpunt.

Vlak voor het halfuur werd Janice Cayman, die haar honderdste interland speelt, diep gestuurd door Davina Philtjens.

De aanvalster van topteam Lyon keek goed en zag De Caigny inlopen richting eerste paal. De bal ging echter door de benen van de spits richting tweede paal, waar Elena Dhont kwam aangelopen.

Mikutaite leek niet te panikeren, maar wilde de bal zo snel mogelijk in corner trappen. Wat compleet mislukte want de verdedigster trapte de bal domweg in eigen doel...