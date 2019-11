Eigenares van platgebrand asielcentrum wil van geen wijken weten: “Ik heb maar één wens: de asielzoekers op champagne trakteren”

Bilzen -

Het beste antigif dat Limburg te bieden heeft tegen haat jegens asielzoekers : Maike Wijnants, zeg maar Maike de Onverzettelijke uit Groot-Spouwen. Het is haar rusthuis dat zondagnacht in brand werd gestoken. In de pyjama van haar overleden man zag de 79-jarige weldoenster de vlammen metershoog oplaaien. “Normaal ben ik een bleiter. Maar nu ben ik zo kwaad, zo teleurgesteld dat ik nog geen traan heb gelaten.”