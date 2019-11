Exotische vogel verdwaalt en belandt in een van de koudste plekken ter wereld

Een jonge flamingo was even het noorden kwijt tijdens zijn trektocht naar warmere oorden en dat had grote gevolgen voor de vogel. Een exotische dier belandde door de fout in een van de koudste regio’s ter wereld waar het kwik ’s winters tot -70 kan gaan: het Russische Jakoetië.

De jonge vogel stelt het ondanks alle “goed”, aldus een lokale dierenarts die zich over de flamingo ontfermde. Het is niet de eerste keer dat de regio een flamingo op bezoek krijgt tijdens de koude wintermaanden. Ergens in de jaren zeventig raakte een soortgenoot verdwaald om uiteindelijk in Jakoetië te verzeilen.

Dit exemplaar was een beetje ondervoed, maar kreeg injecties en vitamines om er weer bovenop te raken. Zodra het jonge dier - dat zijn roze verenpak pas krijgt als het volwassen wordt - is aangesterkt, zal het in een lokale zoo worden ondergebracht. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze flamingo ooit onder een tropische zonnetje zal kunnen overwinteren.

