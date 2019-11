Adrien Trebel op bezoek bij Al Shabab: Anderlecht-middenvelder overweegt transfer

De kans wordt groter dat Adrien Trebel (28) deze winter naar Al Shabab verhuist. Anderlecht wil hem verkopen om de kassa te vullen en de Fransman bezocht gisteren ook al eens de Saudische club. Vorige zomer zei Trebel om familiale redenen nog neen tegen Al Shabab.

Sinds de komst van Frank Vercauteren is Adrien Trebel nochtans wat in ere hersteld bij Anderlecht. Na een verbanning onder Vincent Kompany mocht hij van de nieuwe coach meedoen tegen STVV en ­Eupen, maar ondertussen is de Fransman alweer out na een lichte knieoperatie. Trebel onderbrak gisteren zijn revalidatie bij kinesist Lieven Maesschalck voor een tripje naar Saudi-Arabië.

Op de luchthaven van Zaventem werd hij gespot samen met zijn makelaar Mogi Bayat. Het duo reisde naar het Midden-Oosten voor een bezoekje aan topclub Al Shabab. De zesvoudige Saudische kampioen staat momenteel pas zesde in het klassement en de ex-club van Michel Preud’homme, Mbark Boussoufa en Mbaye Diagne wil zijn status weer opkrikken.

Deze zomer trok Al Shabab al hard aan de mouw van Trebel. De club had toen zelfs een akkoord met Anderlecht om de middenvelder te huren met een aankoopoptie, maar Trebel zelf weigerde. Hij zag het niet zitten om met zijn vrouw en zoontje naar de woestijn te verhuizen. Bovendien ligt hij bij Anderlecht nog onder contract tot 2023 met een salaris van 2,71 miljoen euro per jaar. Waarom zou hij zichzelf dan gaan begraven in het zand?

Maar in Brussel beleefde Trebel de jongste maanden moeilijke tijden. Ja, Vercauteren is er nu, maar het bestuur vindt nog steeds dat hij te veel op het budget weegt en Kompany heeft het niet voor hem. Daarom ging de speler nu toch eens de leefomstandigheden in Saudi-Arabië checken en ook de accommodaties van de club bekijken. Als Trebel er een positief gevoel aan overhoudt, zal Al Shabab in januari een bod doen.

Extra budget

Voor Anderlecht zou dat een geschenk uit de hemel zijn. Weg monsterloon, weer een Mogi-cliënt minder en (extra) budget om andere transfers te doen. Want paars-wit zoekt geld. Daarvoor wil het geen talenten zoals Verschaeren verkopen en dus is de gecontesteerde Trebel een uitstekend alternatief. Ondanks al zijn blessures wordt zijn marktwaarde nog altijd op 5 miljoen geschat.

Er werden echter nog geen beloftes gedaan aan Al Shabab. Trebel hoopt voor de winterstop zelfs nog enkele matchen voor Anderlecht te kunnen spelen, want de revalidatie van zijn knieblessure verloopt voorspoedig. De eerstvolgende match tegen Kortrijk komt wellicht nog te vroeg, maar het duel met Oostende op 1 december moet haalbaar zijn.