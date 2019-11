Mousa Dembélé stopt definitief als Rode Duivel

Een verrassing is het niet, maar Mousa Dembélé (32) stopt als Rode Duivel. De 82-voudige international daagt al sinds september 2018 niet meer op bij de bijeenkomsten en wedstrijden van de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez zal het nog niet officieel maken, maar in de entourage van de speler van het Chinese Guangzhou R&F wordt bevestigd dat zijn beslissing definitief is.

Martinez wist dat hij voor Nieuwjaar niet meer op Dembélé moest rekenen en hoopte tegelijkertijd dat hij vanaf januari weer beschikbaar zou zijn. Niet dus.

Dembélé speelde zijn eerste interland in mei 2006 in Slovakije toen hij 19 jaar oud was. Zijn laatste interland dateert van september 2018. In totaal speelde hij 82 interlands, waarin hij vijf keer kon scoren. Hoe extreem getalenteerd hij ook was, Dembélé bleef in het nationale shirt altijd een beetje onder verwachtingen met de halve finale op het WK 2018 tegen Frankrijk als illustratie daarvan. Met de doorbraak van Youri Tielemans werden zijn speelkansen altijd maar geringer. Na Marouane Fellaini is hij de tweede speler van de bronzenmedaillewinnaars op het WK 2018 in Rusland die stopt bij de Rode Duivels.