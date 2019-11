Meghan Markle “opnieuw zwanger”

Komt er binnenkort een nieuwe royal baby aan? Archie is nog maar zes maanden oud, maar volgens fans en enkele Britse tabloids zou Meghan Markle (38), de vrouw van de Britse prins Harry (35), opnieuw zwanger zijn. De geruchten ontstonden nadat fans en de Britse media verschillende foto’s van het koninklijke koppel analyseerden. De twee waren afgelopen weekend te gast op het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall en fans zagen dat de jurk die Markle er droeg niet echt haar gebruikelijke stijl was. De rok liep namelijk net boven haar taille wat wijder uit. Een stijl die ook tijdens haar zwangerschap van Archie geregeld opdook. Dat de hertogin van Sussex geregeld haar hand op haar buik legde, is volgens de analisten ook erg interessant. Maar ook Harry zou bijdragen aan de geruchten. Tijdens een bezoekje aan militaire families vorige week toonde hij bijzonder veel interesse voor de families met twee kinderen. En vroeg hij verschillende keren hoe het is om een tweede kindje te krijgen.(sgg)