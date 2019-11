Trebel op bezoek bij Al Shabab

Sinds de komst van Frank Vercauteren is Adrien Trebel nochtans in ere hersteld bij Anderlecht. Na een verbanning mocht hij meedoen tegen STVV en Eupen, maar ondertussen herstelt de Fransman alweer van een lichte knieoperatie. Trebel onderbrak gisteren zijn revalidatie bij kinesist Lieven Maesschalck wel even voor een tripje naar Saudi-Arabië.

Samen met zijn makelaar Mogi Bayat werd hij op de luchthaven gespot. Het duo bezocht in het Midden-Oosten topclub Al Shabab. Die club staat momenteel zesde in Saudi-Arabië en wilde Trebel deze zomer al overnemen. Ze hadden toen een akkoord met Anderlecht over een huur met aankoopoptie, maar Trebel weigerde. Hij wilde niet met zijn gezin naar de woestijn.

Trebel reisde naar Saudi-Arabië met zijn makelaar Mogi Bayat.

Nu is hij toch even de leefomstandigheden in Saudi-Arabië en de accommodaties van Al Shabab gaan bekijken. Er werden geen handtekeningen gezet of beloftes gemaakt, maar Trebel staat niet meer zo afkerig tegenover het Midden-Oosten.

Bij Anderlecht willen ze vooral van zijn loon van 2,71 per jaar en zijn contract tot 2023 af. Idealiter komt het tot een definitieve verkoop waarbij RSCA enkele miljoenen opstrijkt.(jug, lvdw)