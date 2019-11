De strijd om de burger

En wat vinden de Whopper-fans?

Een hamburger zonder vlees? Vroeger zou men het vloeken in de kerk hebben genoemd, vandaag heeft iedereen het over een trend. “Al is het zelfs geen trend meer, het is iets blijvend”, zegt Vic Dresen, marketing manager van Burger King in ons land. “Dit is meer dan een hype.”

Dat zou de man alvast goed uitkomen, want hij heeft iets nieuws in de aanbieding: de ‘Rebel Whopper’. Een vegetarische of veganistische burger, gemaakt van soja, tarwe, plantaardige olie en kruiden. “Hij is bedoeld voor flexitariërs, voor mensen die graag af en toe vlees eten of voor mensen die dat af en toe net willen mijden. Zo bieden wij hen een alternatief binnen onze keten.” Dresen verwacht dat de Rebel Whopper in ons land vrij snel een kwart van de verkoop voor zijn rekening zal nemen.

Succes in VS

Op de Amerikaanse thuismarkt zijn de hamburgers zonder vlees van Burger King alvast een succes. De burger heet er ‘Impossible Whopper’, omdat er samengewerkt wordt met Impossible Foods. Bij ons ging de fastfoodketen in zee met De Vegetarische Slager uit Breda, en dus moesten ze een nieuwe naam bedenken.

De Vegetarische Slager bestaat 9 jaar, en werd een klein jaar geleden gekocht door Unilever. Het concern is lang niet de enige multinational die brood ziet in vleesvervangers. Zo levert Garden Gourmet, dochter van de Zwitserse voedingsreus Nestlé, sinds april van dit jaar hamburgers zonder vlees – de ‘Incredible Burger’ – aan de Duitse vestigingen van McDonald’s. En in Canada sloot McDonald’s dan weer een deal met Beyond Meat, het bedrijf waarin onder anderen Microsoft-oprichter Bill Gates en Hollywoodster Leonardo Di Caprio investeerden en dat in mei van dit jaar nog tekende voor de meest succesvolle beursgang sinds 2008. Datzelfde Beyond Meat is in ons land trouwens de huisleverancier van de ‘luxueuzere’ hamburgerketens Ellis en Greenway. Om maar te zeggen dat vlees-zonder-vlees big business geworden is.

En dat is geen toeval. Eerder dit jaar becijferde zakenbank Barclays het wereldwijde marktaandeel van vleesvervangers op amper 1 procent van de voedingsmarkt, goed voor 12,5 miljard euro. Maar analisten verwachten dat dat cijfer tegen 2029 zal vertienvoudigen, tot 125 miljard euro. Zeker in Europa, dat inzake vleesvervangers nog achterloopt op de VS, zijn de groeivooruitzichten enorm. En dat kunnen de Burger Kings en McDonald’s van deze wereld niet laten liggen.