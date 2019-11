Al 1,1 miljoen hectare verwoest bij bosbranden in Australië

Bij de aanhoudende bosbranden die vorige maand startten, is al meer dan 1,1 miljoen hectare grond verwoest in het oosten van Australië, wat overeenkomt met ruim een derde van de oppervlakte van België. Dat melden de autoriteiten. Er woeden nog ruim 130 branden, waarvan sommige mogelijk aangestoken zijn.

In New South Wales, de dichtstbevolkte deelstaat van het land, zijn er momenteel 70 bosbranden, waarvan 50 nog niet onder controle zijn. Voor geen enkele brand in de staat gold woensdagochtend lokale tijd nog de hoogste alarmfase, maar veel mensen zijn nog geëvacueerd terwijl de brandweer de schade probeert te beperken.

Dinsdag was er sprake van een “catastrofaal gevaar” in de miljoenenstad Sydney en de nabijgelegen regio’s, waar het heet en droog is. De temperaturen stegen tot eind de 30 graden en er was een sterke wind die snelheden bereikte tot 80 kilometer per uur.

In de noordelijke staat Queensland, waar een warmer klimaat heerst, is de situatie woensdag wel verergerd. Daar is in 42 regio’s de noodtoestand afgekondigd. Nog meer dan 60 plekken staan in brand. “We ervaren in een groot deel van de staat omstandigheden die lijken op een luciferdoosje. Er is maar één vonk nodig om een brand te starten die dagenlang kan branden”, verklaarde het hoofd van de brandweer van de staat Mike Wassing. Er worden rukwinden verwacht vanuit verschillende richtingen. Inwoners van onder meer de populaire badplaats Noosa (North Shore) is woensdag aangeraden onmiddellijk te evacueren per ferry.

300 huizen verwoest

In totaal zijn sinds vorige week al meer dan 300 huizen verwoest. Hollywoodacteur Russell Crowe liet op Twitter weten dat zijn huis in Nana Glen, in de buurt van het kuststadje Coffs Harbour “aangetast” is door de bosbranden, maar dat zijn familie veilig is.

I’m not in Australia.

My family are safe, billeted with friends.



Fire hit my place late in the day yesterday.



My heart goes out to everyone in the valley. pic.twitter.com/EsLKtDQM51 — Russell Crowe (@russellcrowe) November 12, 2019

Dinsdag zijn 21 mensen gewond geraakt, onder wie 13 brandweerlieden. Eerder kwamen al drie mensen om. De luchtkwaliteit aan de oostkust wordt als gevaarlijk beschouwd voor mensen met problemen aan de luchtwegen en er wordt aangeraden binnen te blijven.

Ook voor de dieren in het wild zijn de bosbranden een bedreiging. Zo kwamen de afgelopen weken al zeker 350 koala’s om het leven en werden verschillende habitats vernield.

Brandstichting

Twaalf branden worden door de politie onderzocht wegens vermoedens van brandstichting. Verschillende mensen zijn bovendien al gearresteerd voor het negeren van een verbod op het stichten van vuur, onder meer toen ze kaarsen of barbecues op een camping aanstaken of hun afval verbrandden.