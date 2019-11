Sven Mary: “Jan Jambon heeft met zijn uitspraken mijn leven en dat van mijn gezin in gevaar gebracht”

Strafpleiten Sven Mary is in een interview in Le soir teruggekomen op het terrorismeproces rond Salah Abdeslam in 2018 en de rol die toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) toen speelde. “Hij heeft mijn leven en dat van mijn naasten in gevaar gebracht”, zegt Mary.

Jan Jambon. Foto: BELGA

Het knetterde op 8 februari 2018 tussen Sven Mary en Jan Jambon. De advocaat, die Salah Abdeslam verdedigde op het proces rond de schietpartij in een huis in de Driesstraat in Vorst, haalde daar een probleem met de gehanteerde taal aan om de vervolging onontvankelijk te laten verklaren. Dat was niet naar de zin van de toenmalige N-VA-minister van Binnenlandse Zaken, die drie dagen later zei dat hij het niet vond kunnen dat op een dergelijk proces een procedurefout wordt aangehaald om een terrorist vrij te krijgen.

Gevolg was dat de politiebescherming waaronder de advocaat en zijn gezin al geplaatst was, nog aanzienlijk werd versterkt. “Tot dan werd gerekend op een eventuele terroristische aanval. Maar op dat ogenblik, in 24 uren, was het hek van de dam. Het gevaar kwam van overal, van om het even wie, van een internetsurfer, van een dolgedraaide (...). Alle mensen rondom mij waren geviseerd.”

“Die man, Jan Jambon, heeft beslist dat ik de slechterik was. En door zijn woorden, heeft hij het leven van mijn naasten en van mij in gevaar gebracht. Ik had graag met hem in debat willen gaan, maar hij heeft dat nooit aanvaard.”