Meer dan 200.000 Chilenen komen op straat

In verschillende Chileense steden protesteerden dinsdag honderdduizenden mensen tegen de sociale ongelijkheid. Ze eisten onmiddellijke grondwettelijke hervormingen.

Een honderdtal vakbonden en sociale organisaties die onder meer leerkrachten, studenten, mijnwerkers en dokters vertegenwoordigen, riepen dinsdag op tot manifestaties en stakingen. Volgens de regering kwamen in Santiago ongeveer 80.000 mensen bijeen. Nog eens 100.000 mensen kwamen op straat in de stad Concepcion, terwijl het er in de zuidelijke havenstad Puerto Montt 50.000 waren.

De manifestanten protesteerden tegen sociale ongelijkheid en tegen de hoge kosten voor gezondheidszorg, onderwijs en transport. Ze eisten onmiddellijke grondwettelijke hervormingen.

Grondwet uit dictatoriaal tijdperk

Foto: EPA-EFE

De regering van president Sebastian Pinera beloofde maandag om met een plan te komen om de grondwet aan te passen. Die dateert nog van toen het land een dictatuur was. De conservatieve regering ziet het echter niet zitten om een constitutionele vergadering bijeen te roepen, zoals de demonstranten eisen. In plaats daarvan wil ze een debat voeren in het parlement, waar een brede consensus tussen de verschillende partijen nodig is om de grondwet aan te passen.

De sociale onrust in Chili begon op 18 oktober, toen de regering de prijzen voor het openbaar vervoer verhoogde. Al snel ontaardde de situatie in nationaal protest tegen de diepe sociale ongelijkheid in het land. De aankondiging van sociale maatregelen en een regeringsherschikking kon de betogers niet sussen.

“Chileense mirakel”

De erfenis van vrijemarktgoeroe Milton Friedman wordt nergens met meer toewijding in praktijk gebracht dan in Chili. Dat leidde tot het “Chileense mirakel”: de opmars van het land tot de meest welvarende economie op het Zuid-Amerikaanse continent. Maar de bijwerkingen van bijna een halve eeuw neoliberalisme hebben de bevolking tot wanhoop gedreven. Vooral de enorme ongelijkheid springt in het oog. Volgens de World Inequality Database is de rijkste 1 procent in Chili goed voor 23,7 procent van het totale inkomen.

De protesten laten zich nu ook voelen op economisch vlak. De regering heeft de geplande groei voor het komende jaar met 2 tot 2,6 procent teruggedraaid. De Chileense peso zakte dinsdag tot zijn laagste punt sinds 1990.