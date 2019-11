Tesla gaat gigafabriek bouwen in Duitsland

De eerste Europese gigafabriek van automaker Tesla komt in Duitsland te staan, in de omgeving van Berlijn. Dat heeft Tesla-baas Elon Musk gezegd. Nederland vist dus definitief naast het net.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto’s en accu’s bouwen en was lang op zoek naar een geschikte locatie. Meerdere landen waren in de race. Eerder dit jaar stelde Musk al dat Duitsland de eerste keuze was.

Volgens het automagazine Autobild zou de fabriek een plaats krijgen op de bouwsite van BER, de – toekomstige – nieuwe luchthaven van Berlijn.

Gigafactory 4 wordt de eerste Europese fabriek van de bekende automaker. Elon Musk zei op Twitter dat Tesla in Berlijn “batterijen, aandrijflijnen en voertuigen gaat bouwen, te beginnen met model Y”.

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Eerder dit jaar werd een Gigafactory 3 van Tesla in de Chinese metropool Shanghai gebouwd.