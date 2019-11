Vrachtwagen rijdt (voor zesde keer) tegen hoogtebegrenzer: grote verkeershinder op N16

Bornem - Grote verkeershinder woensdagochtend op de N16 van en naar Temse, in Bornem. Een vrachtwagen is er – niet voor het eerst – tegen een hoogtebegrenzer aan de Scheldebrug gereden. Daardoor kunnen alleen personenwagens nog over de brug richting Temse. Vrachtwagens en bestelwagens moeten verplicht terugkeren ter hoogte van het kruispunt met Sas.

De oplegger die de hoogtebegrenzer raakte, was hoger dan de toegelaten vier meter. Door de aanrijding trok de vrachtwagen zelfs de betonnen stenen, waar de begrenzer is vastgezet is, mee. De stalen constructie viel tussen trekker en oplegger.

Een aannemer zal nu proberen om de hoogtebegrenzer weg te halen. Mogelijk zal de brug richting Temse daardoor even volledig worden afgesloten. Vast staat dat het zeker nog tot na de spits aanschuiven zal zijn op de N16.

Het is al de zesde keer sinds het begin van de werken dat er een vrachtwagen tegen de hoogtebegrenzer rijdt. Donderdagavond zijn de schilderwerken aan de Scheldebrug afgerond en worden de stellingen weggehaald. Tegen eind volgende week moet het verkeer over de brug weer normaal verlopen en zal ook de hoogtebegrenzer worden weggehaald.