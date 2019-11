Belgische vrouw (58) vermoord aangetroffen in Spanje

Een Belgische vijftiger is dood aangetroffen in haar huis in het Spaanse Tolox. Op haar lichaam werden sporen van geweld vastgesteld, en volgens lokale media is een Belgische kennis van de vrouw de hoofdverdachte.

Het lichaam van de 58-jarige Belgische werd maandag rond 18 uur door haar broer aangetroffen in haar woning in Tolox, dichtbij Malaga in Andalusië, melden lokale media. De toegesnelde hulpdiensten vonden sporen van geweld op haar lichaam, waardoor een onderzoek naar een gewelddadige moord werd opgestart. Volgens de broer was er in het huis geen schade die kon wijzen op een gevecht of weerstand, maar er waren wel enkele verzamelstukken van grote waarde verdwenen.

De hoofdverdachte is een kennis van de vrouw, ook een Belgische, met wie ze al enkele maanden bevriend was en die haar hielp met de renovatie van de woning. Die bleef vaak slapen in haar woning omdat ze geen vaste verblijfplaats had in Malaga, maar volgens lokale media was er meer aan de hand en hadden de twee een amoureuze relatie. De broer van het slachtoffer en diens echtgenote zeggen daar niets van af te weten.