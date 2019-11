Oprichter Cirque du Soleil aangehouden voor kweken van cannabis

De Canadese oprichter van Cirque du Soleil, Guy Laliberté, is dinsdag aangehouden voor het kweken van cannabis op zijn privé-eiland in Frans-Polynesië. Dat meldt het parket van hoofdstad Papeete. Enkele weken eerder had de politie een naaste van de miljardair aangehouden voor drugsbezit, en hadden ze foto’s van plantages op zijn mobiele telefoon gevonden.

Laliberté werd gearresteerd toen hij het vliegtuig uitstapte. Woensdag zou hij voor een onderzoeksrechter verschijnen. De rechtbank onderzoekt of de drugs voor handel bestemd waren. Volgens zijn vennootschap Lune Rouge zou de Québécois de cannabis strikt persoonlijk en enkel voor medische doeleinden gebruiken. “Guy Laliberté distantieert zich volledig van geruchten die hem direct of indirect betrekken bij de verkoop of handel van verdovende middelen”, verklaart ze.

De pakalolo, de Polynesische naam voor de soort cannabis, werd in een container die op slot was gekweekt. Een werknemer op het eiland spreekt over tientallen pakaplanten, “op Nukutepipi weet iedereen het”, aldus de persoon die anoniem wenst te blijven.

Laliberté investeerde in Canada al in medicinale marihuana.

Sinds vorige juli biedt de Canadees zijn eiland te huur aan voor 900.000 euro per week. Huurders beschikken over zestien luxevilla’s te midden van de ongerepte natuur op het privé-atol in de Tuamotuarchipel.