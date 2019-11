Els Clottemans mag gevangenis niet verlaten: rechtbank keurt verzoek voor beperkte detentie af

/ Ternat - Het verzoek van de 35-jarige Els Clottemans om de gevangenis overdag te mogen verlaten om een opleiding te volgen, is afgekeurd door de strafuitvoeringsrechtbank. Zij heeft een derde van haar gevangenisstraf uitgezeten en maakte daarom aanmerking op die beperkte detentie. Ze mag een nieuw verzoek indienen vanaf mei 2020.

Els Clottemans (35) uit het Vlaams-Brabantse Ternat werd tot 30 jaar cel veroordeeld voor de zogenaamde parachutemoord in 2006. Ze heeft altijd ontkend dat ze de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren had gesaboteerd, waardoor die bij een sprong te pletter viel en overleed, maar een assisenjury achtte haar schuld bewezen.

Nu ze een derde van haar straf heeft uitgezeten, kwam ze in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Haar verzoek aan de strafuitvoeringsrechtbank was “beperkte detentie”, waardoor ze 16 uur per dag de gevangenis zou mogen verlaten om een VDAB-opleiding te volgen die haar zou kunnen helpen om werk te vinden en aan haar toekomst te werken. ’s Avonds zou ze dan moeten terugkeren naar de gevangenis om er te overnachten.

Dat verzoek werd woensdag afgewezen door de strafuitvoeringsrechtbank. “Wat meegespeeld heeft, denk ik, is dat ze nog altijd niet bekend heeft”, zegt meester Jef Vermassen. “Wat de reden tot afwijzing is, zullen we niet weten. We mogen zelfs het dossier niet inkijken.” Ze mag een nieuw verzoek indienen vanaf mei 2020.