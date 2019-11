Werknemers blokkeren toegang tot Proximus-gebouwen in Luik

In Luik blokkeren woensdag tientallen werknemers van Proximus een administratief gebouw van de telecomoperator. Ze voeren actie tegen de herstructureringsplannen. Het bedrijf bevestigt de actie.

De actie begon woensdag om 06.00 uur. Het ging om een spontane actie. Een veertigtal werknemers blokkeerde de toegang tot het bedrijf. De actie wordt gedekt door de vakbonden.

Het protest is gericht tegen de geplande herstructurering bij Proximus. Vorige week werd het personeel ingelicht over de voorstellen uit het sociaal plan waarover directie en vakbonden al maanden onderhandelen. De directie wil 1.900 banen schrappen, vooral via vrijwillig vertrek. Eén van de maatregelen is dat werknemers die tegen eind 2020 58 jaar zijn, kunnen afzwaaien met behoud van 70 à 75 procent van hun loon.

De voorbije dagen vonden geregeld spontane acties en werkonderbrekingen plaats bij Proximus, vooral in Wallonië en Brussel.