Michiel Jonckheere (KV Oostende) is eerlijk: “Ja, we zijn degradatiekandidaat”

Zijn Oostends hart bloedt: ook voor Michiel Jonckheere (29) is het brokkenparcours van KVO moeilijk te vatten. Pech is een factor, maar de middenvelder geeft ook grif toe dat het voetbal aan zee momenteel pijn doet aan de ogen. En er is amper zicht op beterschap. “Er sloop de laatste weken twijfel in de groep”, zegt hij.