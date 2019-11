Cercle-coach Bernd Storck: “Kylian kan even goed worden als broer Thorgan”

Zelfs een mogelijke flirt met landskampioen Racing Genk kan niet verhinderen dat niemand gelooft dat Bernd Storck Cercle Brugge straks niet in 1A houdt. Het harde labeur en de opkuiswerken van de Duitser beginnen te renderen. Nogal wat spelers vinden hun eerste of tweede adem terug onder Storck. Kylian Hazard en Giulian Biancone zijn bijvoorbeeld in dat geval. Zij waren zaterdag twee van de uitblinkers tegen STVV.