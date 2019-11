Gentse spitsen zorgen in Genk voor eerste competitiezege op vreemde bodem: “Het gevaar komt een beetje van overal”

AA Gent beleefde zondagmiddag een droomstart in de Luminus Arena. In de derde minuut kon Genk-doelman Coucke een knal van Mohammadi onvoldoende wegwerken, waarop Depoitre met een droge knal de score opende. Kort na rust verdubbelde David de Gentse voorsprong. Zo prijken de Buffalo’s nu alleen op de tweede plaats in de rangschikking.