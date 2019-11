Verrijzenis onder Vercauteren: sinds aanstelling van nieuwe Anderlecht-coach pakte geen enkele ploeg meer punten dan paars-wit

Of de grote wederopstanding nu echt is ingezet bij Anderlecht, daarover bestaat nog discussie, maar de statistieken spreken in het voordeel van Frank Vercauteren. Sinds zijn aanstelling pakte geen enkele club meer punten dan paars-wit. Anderlecht is al twee maanden ongeslagen, dan kan je van een remonte spreken. Een stand van zaken in vijf bedrijven.