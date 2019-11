Ex-politicus moet toch voor strafrechter verschijnen wegens belaging van hoofdinspecteur

Blankenberge - Ex-politicus Tanguy Veys (47) zal dan toch voor de strafrechter moeten verschijnen wegens belaging van een hoofdinspecteur van de politiezone Blankenberge/Zuienkerke. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

In 2017 diende de politie klacht in tegen Veys, die tot eind vorig jaar voor Vlaams Belang in de Blankenbergse gemeenteraad zetelde. Op zijn Facebook-pagina liet de voormalige politicus zich laatdunkend uit over de politie. Het korps bestempelde hij meermaals als de “kolderbrigade” en hij viseerde ook meer dan eens dezelfde commissaris.

Aanvankelijk leek Veys aan vervolging te ontsnappen omdat de feiten als een drukpersmisdrijf beschouwd werden. Voor dergelijke misdrijven is de verjaringstermijn immers maar drie maanden en bovendien moeten die voor een assisenjury behandeld worden. Maar de Brugse raadkamer oordeelde woensdag dat er niet enkel sprake was van een drukpersmisdrijven, maar ook van belaging van de commissaris in de periode van januari tot juni. Wanneer het proces zal plaatsvinden wordt later beslist.