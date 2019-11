Meisje van 14 verzwijgt maandenlang dat ze verkracht werd: “Een heel natuurlijke reactie”

Mila* (14) werd verkracht door een onbekende. Op klaarlichte dag, in een niet eens zo verlaten parkje. Maar thuis durfde ze dat maandenlang niet te vertellen. “Ik dacht dat ik het wel zou vergeten. Dus deed ik alsof het niet was gebeurd”, getuigt ze nu anoniem in het VTM-programma ‘Faroek’. Dat is een natuurlijke reactie, zeggen experts. “We denken allemaal rationeel dat we zelf meteen naar de politie zouden stappen. Maar in de praktijk wéét je vooraf niet hoe je zal reageren.”