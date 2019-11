Venezolaanse ex-generaal die aan VS moet worden uitgeleverd blijkt “onvindbaar” in Spanje

Hugo Carvajal, de vroegere topman van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst, is verdwenen in Spanje. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Vrijdag had het Spaanse gerecht nog het licht op groen gezet voor zijn uitlevering naar de Verenigde Staten. Maar toen de politie hem kwam opzoeken in zijn verblijfplaats in Madrid, bleek hij daar niet meer aanwezig te zijn.

De politieagenten “blijven zoeken” naar Carvajal, die verdacht wordt van drugshandel. Advocaat María Dolores de Argüelles zegt evenmin te weten waar haar cliënt zich bevindt.

Carvajal stond aan het hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst van 2004 tot 2011, toen het land geleid werd door de linkse president Hugo Chavez. Maar hij keerde zich later af van diens opvolger Nicolas Maduro. In februari sprak hij zelfs openlijk zijn steun uit voor oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf toen had uitgeroepen tot interim-president van het land.

In april werd de gewezen generaal op vraag van de Verenigde Staten opgepakt in de Spaanse hoofdstad Madrid. Carvajal zou een rol hebben gespeeld bij een transport van 5,6 ton cocaïne. Die drugs zouden via Venezuela en Mexico in de VS zijn ingevoerd.