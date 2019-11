Wouter Vrancken zet KV Mechelen onder druk na interesse Racing Genk: “Ik verwacht snel een tegenvoorstel”

Wouter Vrancken is officieel gepolst als kandidaat-opvolger van Felice Mazzu bij KRC Genk. De Limburger praatte nog niet rechtstreeks met Genk maar lichtte wel het bestuur van KV Mechelen in over de interesse. Van hen verwacht hij nu een tegenvoorstel. “Ik wil weten hoe ze hun lange termijn project met mij als coach willen omzetten van woorden in daden.”

Business as usual deze ochtend op KV Mechelen. Een goedgeluimde Wouter Vrancken leidde samen met zijn assistenten de eerste veldtraining na de stuntzege op Standard (1-2). Na de training reageerde hij bij ons voor het eerst op de interesse van KRC Genk, die sinds dinsdagavond concreet is geworden.

“Ze hebben inderdaad mijn makelaar gecontacteerd. Persoonlijk heb ik Genk nog niet gehoord. Veel meer weet ik zelf voorlopig dus ook niet. Ik weet niet of ik de enige kandidaat die ze al hebben gepolst. Ik weet ook niet of ik nu nummer één, twee, drie of vijf ben. Er staat ook nog geen gesprek met Genk gepland. Momenteel praat ik alleen met KV Mechelen.”

Zoals afgesproken lichtte Vrancken meteen KV Mechelen in over de Genkse interesse. “We hebben dinsdagavond samengezeten met mijn makelaar en de club. Nu gaan ze bij KV Mechelen bekijken hoe ze hun project op lange termijn met mij als trainer willen omzetten van woorden naar daden. Ik hoor ze graag zeggen dat ze met mij verder willen op lange termijn, maar ik weet hoe voetbal werkt. Als de resultaten minder zijn kan zo’n lange termijn opeens heel kort zijn. Ik wacht nu dus op een voorstel van hoe ze die lange termijn visie met mij concreet zien. Wanneer ik een antwoord verwacht? Snel. Vandaag liefst. Ik heb de indruk dat ze er bij de club ook vaart achter willen zetten.”

