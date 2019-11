Hardleerse oplichtster brengt zuigeling mee naar proces “om medelijden op te wekken”

Lokeren - Een hardleerse oplichtster heeft woensdag haar zuigeling meegenomen naar de rechtbank. “Om medelijden op te wekken”, vond de procureur. De vrouw riskeert een jaar cel voor het aftroggelen van geld met telkens als smoes haar “zieke” kinderen.

Kinderen zijn niet toegelaten in een rechtbank, en baby’s al zeker niet. Toch bracht Lindsay R. (34) uit Lokeren woensdagochtend haar zuigeling mee naar haar proces. “Ik heb geen opvang gevonden”, gaf de moeder van zes als antwoord op de vraag van de rechter waarom ze het kleintje heel de tijd op haar arm aan het wiegen was. Maar volgens het openbaar ministerie was er meer aan de hand. Lindsay R. moest zich verantwoorden voor acht verschillende feiten van oplichting. Telkens had ze goedgelovige mensen overtuigd om haar geld te geven voor haar - zogezegd - zieke kinderen. “Ze stond op straat te wuiven en auto’s tegen te houden”, kwam een van de slachtoffers getuigen. “Ik stopte en ze vertelde dat ze geen geld had om de huisarts van wacht te betalen voor één van haar zieke kindjes. Ik geloofde haar en leende haar 100 euro. Al snel bleek dat ik opgelicht was. Het geld heb ik nooit meer teruggezien.”

Het openbaar ministerie eiste een celstraf van een jaar gekoppeld aan probatiemaatregelen en een geldboete van 800 euro. “Een schrijnend verhaal”, vond procureur Sabine Goeman. “Ze neemt haar kind mee naar de rechtbank om medelijden op te wekken. Ondertussen blijven er steeds nieuwe meldingen binnenlopen over feiten van oplichting door haar. Deze vrouw heeft ernstige begeleiding nodig.”

Lindsay R. verklaarde dat ze vroeger door slechte relaties aan de drugs was geraakt, maar ondertussen haar leven heeft gebeterd. “Ik heb spijt van wat er is gebeurd”, zei ze.

Rechtbankvoorzitster Marlies Vanden Avenne spreekt volgende maand vonnis uit in de zaak, maar was net als de procureur niet opgezet met de baby op de arm van R. “Ik raad u aan om in de toekomst geen kinderen meer mee te nemen naar de rechtbank of naar een justitie-assistent”, klonk het. “Daar is niemand gebaat bij.”