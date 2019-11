Enorm polyvalent, een job in een sportwinkel en een hond met een Instagram-account: maak kennis met Tine De Caigny, de Red Flame die vijf keer scoorde in één interland

Josip Weber achterna. Ja, Litouwen mocht dan wel het vrouwelijke equivalent van San Marino zijn, Tine De Caigny scoorde toch maar knap vijf keer. Een unicum in de geschiedenis van de Red Flames, gepresteerd door een speelster die niet eens voltijds prof is. Maak kennis met een speelster wiens wildste droom het EK winnen is met de Red Flames.